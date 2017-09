Buurlanden ook positief over eerdere transferdeadline

9:00 – In navolging van de Premier League lijken meer landen te gaan besluiten om de transfermarkt voor aanvang van de competitie dicht te doen. De KNVB heeft al aangegeven dat het openstaat voor een dergelijke verandering, de Bundesliga lijkt er ook wel heil in te zien en bij onze zuiderburen wordt de maatregel ook positief ontvangen.



De Raad van Bestuur van de Belgische Pro League heeft het punt op de agenda gezet, waardoor er op 18 september wordt gesproken over het vervroegen van de transferdeadline. Mogelijk komt er daarna op de algemene vergadering op 3 oktober een vervolg. "Wij moeten dit grondig bespreken", zegt competitiedirecteur Pierre François in Het Nieuwsblad. "En uitkijken wat andere landen doen. Naar ik hoor zijn de Duitsers van plan het voorbeeld van de Premier League te volgen."



In België ziet men nog wel minpunten van de maatregel. "Er zijn pro's en contra's. Nu al zie je dat landen als Israël en Turkije een andere deadline hebben. Als landen niet dezelfde datum hanteren, heeft dat gevolgen", aldus François. "Voor ons lijkt vooral belangrijk dat iedereen hetzelfde doet."



Het feit dat de Pro League eerder start dan de Premier League, is volgens de Belgen ook een belangrijk aandachtspunt.