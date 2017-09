ADO op achterstand: "Maar nu alle posities dubbel bezet"

12:00 – Alfons Groenendijk is dik tevreden over de zaken die ADO Den Haag in de slotfase van de transfermarkt heeft gedaan. Erik Falkenburg en Ricardo Kishna werden last-minute nog aangetrokken door de club uit de Residentiestad. ADO kan deze impulsen goed gebruiken, aangezien de eerste drie wedstrijden van de Eredivisie stuk voor stuk verloren werden.



Na de verloren duels met FC Utrecht (0-3), AZ (2-0) en sc Heerenveen (1-2) heeft ADO zaterdag tegen Willem II (uit) een nieuwe kans om de eerste punten van het seizoen binnen te slepen. De aanwinsten geven de Hagenaars veel vertrouwen, zo geeft Groenendijk aan op de clubwebsite. "We hebben heel wat voor elkaar gekregen deze transferzomer. We hebben nu een groep waarvan we mogen verwachten dat we goed gaan presteren. We zijn nu op alle posities dubbel bezet. De concurrentie zal toenemen. Ik merk dat al op de trainingen. Dat is een goede zaak. De spelers weten nu ook dat ze echt moeten presteren, anders staat er een ander op het veld. Er bestaat een mogelijkheid dat die nieuwe jongens direct worden ingepast. We moeten nog wel wat puzzelen."



Groenendijk blijft rustig onder de hatelijke nul. Als geen ander weet de trainer dat het snel kan verkeren, vooral als hij kijkt naar vorig seizoen. "Als je je selectie nog niet rond hebt, is het moeilijk tegen Utrecht, AZ en Heerenveen te presteren. Zij waren al wat verder dan wij. Dan moet echt alles meezitten, wil je tegen die clubs punten pakken. Helaas zat niet alles mee, heel vervelend. Daardoor heb je nu een achterstand. Maar het vertrouwen is er wel", geeft Groenendijk aan. "Ik ben niet ongerust. Ik slaap prima en dat wil ik zo houden. Dan zou overwinning bij Willem II wel helpen."