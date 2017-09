Janssen dolgelukkig: "Ik zat in een moeilijke situatie"

13:36 – Vincent Janssen is op deze vrijdag aangekomen in Istanbul, waar hij zich op huurbasis gaat verbinden aan Fenerbahçe. Omdat de 23-jarige spits weinig uitzicht op speeltijd had bij Tottenham Hotspur, biedt de tijdelijke overstap naar Turkije uitkomst voor de international van Oranje.



"Ik ben natuurlijk hartstikke blij met deze transfer", sprak Janssen op de luchthaven van Istanbul voor de camera van FB TV, het videokanaal van zijn nieuwe club. "Ik zat in een moeilijke situatie bij Tottenham, waardoor ik de kans bij deze mooie club moest pakken", aldus Janssen.



De Nederlander kreeg de vraag om een boodschap richting de fans te vertellen. "Ik ben blij om hier te zijn, het is een prachtige club. We gaan alles doen om zoveel mogelijk wedstrijden te winnen", aldus Janssen, die op deze vrijdag na de medische keuring waarschijnlijk nog officieel gepresenteerd zal worden door Fenerbahçe. Hij wordt daar ploeggenoot van Robin van Persie.