Excelsior mist trio tegen Vitesse, waar Kruiswijk ontbreekt

15:07 – Excelsior en Vitesse, respectievelijk de nummers elf en vier van de Eredivisie, ontmoeten elkaar zaterdagavond vanaf 20.45 uur in het Van Donge & De Roo Stadion in Kralingen. Wint de thuisploeg dit duel, dan zullen ze over de tegenstander uit Arnhem heen gaan op de ranglijst. Excelsior heeft na drie speelronden vier punten, terwijl Vitesse op zes punten staat.



Damen, Elbers en Van Duinen ontbreken

Aan de zijde van Excelsior zijn Ögmundur Kristinsson, Theo Zwarthoed en Jordy de Wijs beschikbaar voor coach Mitchell van der Gaag, maar doen Alessandro Damen, Stanley Elbers en Mike van Duinen wegens knieblessures nog niet mee. Van der Gaag verwacht mede daarom een lastige pot. "Vitesse heeft een goede ploeg, met een aantal prima versterkingen. Ze borduren voort op vorig seizoen met goed voetbal, veel kwaliteiten en scorend vermogen. Ze hebben ook alternatieven voor spelers die geblesseerd of geschorst zijn, het is een uitdaging voor ons om er in eigen stadion een mooie wedstrijd van te maken."





Mede omdat Excelsior in de laatste week van de transferperiode nog een aantal versterkingen in huis haalde, heeft Van der Gaag vertrouwen in het seizoen. "We hebben meer keuzes, maar dat wilden we ook. Wij willen beter worden en denken hier ook beter van te worden. Voor Jordy is het makkelijker aanpassen, omdat hij gewend is aan onze manier van trainen en spelen, maar voor die andere nieuwe jongens gaat dat ook vrij snel", vertelt Van der Gaag op de clubwebsite.



Fraser mist alleen Kruiswijk

Vitesse moet het in Kralingen alleen stellen zonder Arnold Kruiswijk, die met een lichte blessure kampt. Verder is iedereen, ook de herstelde Thulani Serero (hamstring), fit. "De ploeg is absoluut voor elke wedstrijd klaar. Dat twijfel ik geen moment over", stelt Fraser in aanloop naar het uitduel met Excelsior op de clubwebsite.



Toch verwacht Fraser een lastige wedstrijd in Rotterdam. "Wij hebben daar vorig jaar verloren en ook bijvoorbeeld Ajax en Feyenoord hebben daar punten laten liggen. Je moet rekening houden met verschillende factoren. Het is niet zo maar een wedstrijd. We moeten er alles uit de kast voor halen", waarschuwt de trainer van Vitesse.



Vitesse legt Lars ten Teije vast

In Arnhem is op deze vrijdag overigens bekend geworden dat Lars ten Teije een driejarig contract getekend heeft. De 19-jarige aanvaller doorliep de hele jeugdopleiding van Vitesse, dat hem tien jaar geleden overnam van de Victoria Boys. Tijdens de oefencampagne mocht Ten Teije al ruiken aan het eerste elftal.