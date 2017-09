Weer geen winst Lille en El Ghazi na vroege rode kaart

21:12 – Bij Lille loopt het dit seizoen nog niet zo goed. Er werd slechts eenmaal gewonnen en ook in eigen huis tegen Bordeaux lukte het vrijdagavond niet. Na negentig minuten stond er nog altijd 0-0 op het scorebord. Lille stond al vroeg met tien man nadat Thiago Maia tweemaal geel kreeg.



Anwar El Ghazi begon in de basis bij Lille en kreeg direct een goede kans aan de begin van het duel. Hij zag zijn schot echter geblokkeerd worden voor de doellijn. Na een half uur spelen kreeg Lille een flinke tegenvaller te verwerken toen Maia met rood van het veld werd gestuurd. Daardoor kwam Bordeaux veel beter in de wedstrijd.



In de tweede helft kwam ook geen van beide ploegen tot scoren waardoor de wedstrijd in een doelpuntloos gelijkspel eindigde. Voor Lille betekent het alweer de vierde wedstrijd op rij die niet wordt gewonnen. Daardoor blijft Lille de nummer elf in de Ligue 1 met vijf punten uit evenzoveel duels. Bordeaux doet het een stuk beter en staat met negen punten op plek drie.