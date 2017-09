Aanval van half miljard wijst PSG de weg tegen Metz

22:45 – Paris Saint-Germain gaat vrijdagavond weer aan kop van de Ligue 1 na een afgetekende 1-5 overwinning op FC Metz. Met Neymar, Kylian Mbappé, Edinson Cavani en Julian Draxler in de basis begon de club met een aanval van ruim 500 miljoen euro en dat betaalde zich uit.



Cavani opende na een half uur spelen op aangeven van Neymar de score. Nog voor rust kwam Metz dankzij een treffer van Emmanuel Rivière weer terug. Na de pauze moest Metz met tien man verder nadat Benoit Assou-Ekotto een directe rode kaart ontving. Daarna ging het snel voor PSG.



Mbappé was bij zijn debuut direct trefzeker en schoot vanaf het randje van de zestien de 1-2 binnen. Nadat Neymar eerder al goed was voor een assist tekende hij zelf voor de 1-3. Cavani maakte een kwartier voor tijd de vierde voor PSG en dat betekende alweer zijn zevende doelpunt van het seizoen. Het slotakkoord was voor invaller Lucas Moura die op aangeven van Thomas Meunier de eindstand op 1-5 bepaalde.



PSG heeft na vijf wedstrijden vijftien punten verzameld en gaat daarmee aan kop van de Ligue 1. AS Monaco kan zaterdag op datzelfde aantal punten komen wanneer er op bezoek bij OGC Nice wordt gewonnen.