De Boer niet bezig met speculaties over ontslag bij Palace

8 september 2017 – Voor Frank de Boer wordt de wedstrijd tegen Burnley van aanstaande zondag zeer belangrijk. De manager staat bij Crystal Palace flink onder druk na een dramatische competitiestart. De club verloor drie wedstrijden op rij en scoorde daarnaast geen enkele keer.



Op de persconferentie van vrijdag laat De Boer echter weten niet bezig te zijn met de eventuele consequenties van een nieuwe nederlaag. "Ik weet dat er altijd geruchten zijn over de manager. Daarnaast ben ik het al gewend om bij clubs te zitten waar de druk hoog wordt als je geen resultaten boekt. Ik hou me vooral bezig met de dingen waar ik invloed op heb zoals het trainen met de spelers om snel beter te worden."



In de Engelse media wordt al gespeculeerd dat De Boer van voorzitter Steve Parish tegen Burnley een laatste kans krijgt om resultaten te halen. "We hebben inderdaad met elkaar gesproken, maar dat doen we sowieso iedere week. We hebben een goede relatie en weten beiden dat dit een langetermijnproces is. Je kunt niet verwachten dat je elke wedstrijd wint, soms kost iets gewoon meer tijd", aldus De Boer, die vertrouwen heeft in het duel met Burnley. "De afgelopen twee weken hebben we heel goed getraind."