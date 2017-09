Koeman: "Feyenoord in staat om te stunten tegen City"

9:24 – Ronald Koeman houdt rekening met een stunt van Feyenoord tegen Manchester City. De Rotterdammers beginnen woensdag aan de Champions League met een thuiswedstrijd tegen de Engelsen. Anderzijds denkt Koeman ook dat zijn oude club een flink pak slaag kan krijgen van The Citizens.



"Pep Guardiola's elftal is echt een topploeg met ongelofelijk voetballend vermogen", schrijft Koeman in zijn column voor De Telegraaf. Met Everton speelde hij dit seizoen al gelijk (1-1) tegen de Engelse titelkandidaat. "Ik vind het voetbal van City enorm aantrekkelijk om naar te kijken. Ben je niet agressief genoeg en geef je ruimte weg, dan wordt het zomaar 5-0."



Maar Koeman geeft zijn ex-werkgever ook een kans. "Toch is Feyenoord in staat om te stunten. Als de ploeg compact speelt, komt er tegen City vroeg of laat een kans. Met Everton heb ik drie keer níet verloren van City."