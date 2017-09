Freire past zich aan in Zwolle: "Heel anders dan in Argentinië

10:47 – Nicolas Freire's eerste indruk van PEC Zwolle is goed. De Argentijnse verdediger, die wordt voor twee seizoenen gehuurd van Torque uit Uruguay, heeft zijn eerste dagen in de Hanzestad erop zitten. Op de slotdag van de transferwindow legde PEC Zwolle hem vast.



"Het is heel anders dan in Argentinië", zegt de 23-jarige Freire tegen het tv-kanaal van PEC Zwolle. "Dat heeft me erg verbaasd. Ik voel dat ik mijn dromen achterna ga. Ik ga zo hard mogelijk werken om iets moois te bereiken met mijn teamgenoten."



Freire zegt een sterke, linker centrale verdediger te zijn. "Ik werk dagelijks veel aan mijn schot. Ik ben niet heel snel, maar weet wel hoe ik mijn lichaam moet gebruiken. Ook ben ik sterk in de lucht."



Omdat PEC Zwolle hem voor twee seizoenen huurt, heeft de Zuid-Amerikaan de tijd om zich aan te passen. "Het is een drukke periode geweest. Komend jaar wil ik ten eerste genieten en alles geven om de doelen te bereiken."