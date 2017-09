De Jong: "Ik speel nu voor de beste club van Nederland"

12:18 – Siem de Jong wilde meer perspectief en vertrok daarom deze zomer bij Newcastle United. Bovendien vindt hij het countervoetbal van de Engelsen niet bij hem passen. De 28-jarige middenvelder koos voor een terugkeer bij Ajax, terwijl Jaap Stam hem ook polste voor een transfer naar Reading.



Een gesprek met Marcel Keizer overtuigde hem van Ajax. "Hij heeft me verteld dat ik een van de zes middenvelders ben en moet laten zien dat ik klaar ben om te spelen. Maar hij verwacht meer van me. Ik moet een leider zijn, zoals toen ik wegging", zegt De Jong tegen de NOS.



Vorig seizoen had Peter Bosz De Jong niet nodig, en koos hij voor een verhuur aan PSV. In het shirt van de Eindhovenaren scoorde de middenvelder in de Arena. "Dat zal me nog wel even achtervolgen. Daar gaan ook wel wat grapjes over, maar dat hoort erbij. Het was voor mij vorig jaar gewoon belangrijk om te spelen."



De keuze voor PSV was destijds gevoelig. "Ik begrijp dat mensen daar iets over zeggen, maar als je terugkijkt dan kun je ook verder terugkijken. Ik heb ook veel laten zien bij Ajax. Maar ik moet nu vooruit kijken en ga voor mijn vijfde landstitel bij Ajax", aldus De Jong, die ook antwoord geeft op de vraag wie de beste club is. "Ik speel nu voor de beste club van Nederland."