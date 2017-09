Guardiola: "Geeft vertrouwen voor duel met Feyenoord"

16:52 – Pep Guardiola zag Manchester City zaterdagmiddag een overtuigende 5-0 zege boeken op tien man van Liverpool. Daarmee kennen de Engelsen een uitstekende generale repetitie voor het duel in de groepfase van de Champions League tegen Feyenoord.



Manchester City kwam na 24 minuten spelen op voorsprong, maar pas na de rode kaart voor Sadio Mané werd definitief met Liverpool afgerekend. "Met elf tegen elf was de wedstrijd meer in balans", gaf Guardiola toe in gesprek met Sky Sports. "Na de rode kaart werd het makkelijker voor ons. In de tweede helft speelden we exact zoals we dat willen."



Een tegenvaller voor Manchester City was het uitvallen van doelman Ederson, die na overtreding van Mané lang behandeld werd en het veld uiteindelijk per brancard verliet. Volgens Guardiola lijkt het in eerste instantie mee te vallen. "Hij heeft in ieder geval niets gebroken. Dat is belangrijk." Voor Manchester City was het een lange tijd geleden dat er werd gewonnen van Liverpool. "Dit geeft ons veel vertrouwen voor het duel in de Champions League met Feyenoord van woensdag", besloot de manager.