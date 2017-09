Huntelaar en Ziyech loodsen Ajax langs PEC Zwolle

22:39 – Ajax heeft in de eigen ArenA zonder veel moeite afgerekend met PEC Zwolle. Het duurde lang voor dat de Amsterdammers afstand namen van de Zwollenaren, maar Hakim Ziyech en Klaas-Jan Huntelaar trokken de zege na rust over de streep. Huntelaar had Ajax in de eerste helft met een zeer fraaie hakbal al op voorsprong gezet: 3-0.



Marcel Keizer koos tegen het nog ongeslagen PEC voor een spitsenduo met Kasper Dolberg én Klaas-Jan Huntelaar. Dat ging ten koste van een plek op het middenveld, waardoor zowel Lasse Schöne als Frenkie de Jong op de bank moesten plaatsnemen. Daar zat ook 'verloren zoon' Siem de Jong, naast de andere nieuwkomers van dit seizoen bij Ajax.





De ondersteuning van Huntelaar bracht Dolberg weinig goeds. De in matige vorm verkerende Deen kreeg wel zijn kansen, maar maakte verder een onwennige indruk. Dat gold niet voor Huntelaar die weer ouderwets scherp was voor het doel. Na slechts zes minuten lag de bal al in het net door toedoen van de ervaren spits. Het was een doelpunt van grote schoonheid. Huntelaar hakte de bal achter het standbeen langs in het doel na een voorzet van David Neres: 1-0.



Ook de pass van Donny van de Beek richting Neres was fraai, waarmee alle auteurs van de openingstreffer zijn genoemd. Gek genoeg was Hakim Ziyech niet bij de aanval betrokken, wat een uitzondering was in de eerste helft. De Marokkaans international was de grote animator bij Ajax en stond aan de basis van een stortvloed aan kansen in het eerste kwartier. Huntelaar, Dolberg (beiden twee keer) en Matthijs de Ligt verzuimden de wedstrijd al vroeg in het slot te gooien.





PEC Zwolle bleef daardoor in het duel en kwam na de moeilijke openingsfase zelfs goed in de wedstrijd. De bezoekers namen echter onvoldoende initiatief om het Ajax echt lastig te maken. Een spaarzame mogelijkheid kon echter voldoende zijn voor een punt, omdat de thuisploeg ook na rust niet echt doordrukte.



De grootste mogelijkheden die PEC kreeg, waren echter niet besteed aan Dirk Marcellis. De centrale verdediger bleek niet de juiste man om een kopkans bij de eerste paal en een schotkans recht voor het doel te verzilveren. Zowel de kopbal, bij een stand van 1-0, als de schotpoging met rechts, na de tweede tegentreffer, gingen naast.



Met Frenkie de Jong en Justin Kluivert, die na een uur spelen Dolberg en Neres aflosten, kwam er weer meer elan in het spel van Ajax. Kluivert versierde meteen een strafschop, maar die werd gemist door Ziyech. Diederik Boer won het mentale spel van zijn oud-ploeggenoot en dook vol overtuiging naar de goede hoek.Voor Ziyech was het een pijnlijke misser, gezien hij deze week voor Marokko ook al een penalty miste.



De uitblinker maakte zijn fout echter goed door alsnog de 2-0 aan te tekenen na een snelle counter. Twintig minuten voor tijd was de spanning uit de wedstrijd, waarna Huntelaar eveneens met een intikker de score alsnog een mooi aanzien gaf: 3-0.