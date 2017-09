Huntelaar: "We moeten nog wennen aan dit systeem"

9:14 – Tegen PEC Zwolle probeerde Marcel Keizer voor het eerst dit seizoen het systeem met twee spitsen vanaf de aftrap uit bij Ajax. Hoewel de thuisploeg snel op voorsprong kwam, maakte de formatie met twee centrumaanvallers daarna een onwennige indruk. Niet vreemd, vindt Klaas-Jan Huntelaar.



De spits nam twee doelpunten voor zijn rekening in de met 3-1 gewonnen thuiswedstrijd. Hij beseft dat de uitvoering van het nieuwe systeem nog beter zal moeten. "Je ziet dat we toch even moeten wennen aan dit systeem", legt de spits uit aan de NOS. "Kasper en ik wisselen een beetje af wie er diep in de spits en wie 'op 10' staat. Als we maar niet met z'n tweeën naast elkaar komen te staan. Dit moet ook een beetje de tijd krijgen."



De openingsgoal die Huntelaar maakte was bijzonder fraai. Hij scoorde met een inzet achter het standbeen langs. "Je maakt hem eerst 'met je hoofd' en daarna voeren je voeten het uit", reconstrueert de spits. "Het was een mooie aanval met een mooie diagonale pass van Donny van de Beek, een knappe aanname van David Neres en daarna ging eigenlijk iedereen naar de eerste paal. Toen kon ik hem mooi naar de tweede paal sturen."