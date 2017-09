Van Rhijn krijgt het zwaar: "Zijn tevreden over Svensson"

10:55 – Het wordt voor Ricardo van Rhijn nog een hele kluif om een basisplaats te veroveren bij AZ, aangezien Jonas Svensson vooralsnog bezig is aan prima seizoen op rechtsback. Trainer John van den Brom is blij met de komst van Van Rhijn, maar stelt ook dat Svensson een goede indruk maakt.



De kans lijkt dan ook klein dat Van den Brom de komende tijd gaat sleutelen aan zijn verdediging. "Laten we daar meteen duidelijk over zijn: we hebben Ricardo niet gehaald als opvolger of vervanger van Jonas. Als we over iemand tevreden zijn, is het wel over Jonas. Dus laat daar geen discussie over zijn", spreekt de trainer klare taal tegen de NOS.



Van Rhijn beseft dat hij nog niet klaar is voor de basis, al is hij goed op weg. "Ik heb nog wat wedstrijdritme nodig. De afgelopen maand heb ik wel getraind, maar niet met een groep. Ik was veel binnen bezig met een personal trainer. Ik zal nog even nodig hebben voordat ik het ritme heb om mee te doen in het eerste van AZ."



Hoewel de rechtsback nog niet volledig fit is, is Van den Brom niet ontevreden met zijn fysieke gesteldheid. "Hij heeft niet echt de voorbereiding gehad die we gewend zijn, maar hij houdt de trainingen makkelijk vol. Ik denk dat we redelijk snel over hem kunnen beschikken, terwijl ik in eerste instantie dacht dat het nog wel even zou duren."