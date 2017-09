Wedstrijd tussen Lazio en Milan afgelast door regenval

12:26 – Een mooie pot in de Serie A gaat zondagmiddag niet door. De wedstrijd tussen Lazio Roma en AC Milan is afgelast vanwege hevige regenval in de Italiaanse hoofdstad. Het duel zou aanvankelijk om 15.00 uur aanvangen.



Het regent al enkele dagen stevig in Italië, waardoor zaterdag al de wedstrijd tussen Sampdoria en AS Roma afgelast werd. Twee uur voordat Lazio tegen Milan zou beginnen, is ook die wedstrijd uit het programma gehaald. De lokale autoriteiten vonden het onverantwoord om zondag te gaan spelen.



Voor Lazio betekent de afgelasting extra rust in aanloop naar de Europa League-wedstrijd van donderdag tegen Vitesse.