Sánchez maakt indruk: "Hij heeft het goed gedaan"

13:43 – Van aanpassingsproblemen lijkt Davinson Sánchez geen last te hebben in de Premier League. De Colombiaan begon zaterdag in de basis bij Tottenham Hotspur, dat gemakkelijk met 0-3 won bij Everton. Hijzelf en zijn ploeggenoten spreken van een sterk debuut.



De oud-Ajacied vormde samen met Toby Alderweireld en Jan Vertonghen het centrum van de defensie. "Door de vele kwaliteiten in onze ploeg is het voor mij makkelijk om me aan te passen", zegt hij op de website van The Spurs. "Het was een perfect debuut en ik ben blij dat we de nul hebben gehouden. De Premier League is moeilijk, maar met zoveel kwaliteit in de ploeg is het makkelijker."



Kompaan Jan Vertonghen is te spreken over zijn nieuwe ploeggenoot. "Hij heeft het goed gedaan", zegt de Belg. "Het was een moeilijk affiche, maar het spelen met drie verdedigers heeft hem geholpen. Hij speelde naast Toby en mij en dat heeft hem goed geholpen. Je kunt zijn kwaliteiten nu al zien. Hij is sterk, snel en speelt met vertrouwen. Hij is een geweldige toevoeging aan onze ploeg."



Ook Christian Eriksen vindt dat de zomeraankoop het goed heeft gedaan. "Hij was sterk en speelde met vertrouwen. Je krijgt het gevoel dat hij alles onder controle heeft. Zijn passing is ook goed en dat weet je met spelers van Ajax. Hij zal bij ons alleen nog maar beter worden."