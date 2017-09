Dreun voor Feyenoord: Jørgensen niet tegen City

14:08 – Feyenoord heeft daags na de eclatante 2-4 zege bij Heracles Almelo slecht nieuws gekregen over de fysieke gesteldheid van Nicolai Jørgensen. De aanvalsleider van de Rotterdammers is definitief niet inzetbaar in de Champions League-wedstrijd tegen Manchester City.



Dat bericht Feyenoord op de eigen website. De Deense aanvaller viel tegen Heracles al vroeg in de wedstrijd uit en kampt met een hamstringblessure. Over de ernst van de kwetsuur maakt de regerend kampioen verder geen mededelingen.



Feyenoord speelt woensdag tegen Manchester City in de Champions League.