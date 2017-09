Nwakali berooft FC Groningen in slotfase van zege

18:42 – FC Groningen heeft in de slotfase een overwinning uit handen gegeven tegen VVV Venlo. Kelechi Nwakali voorkwam met een slim kopballetje in blessuretijd dat Mimoun Mahi tot matchwinner werd uitgeroepen: 1-1. Een gemiste strafschop van Mahi kwam de Groningse ploeg zo duur te staan.



VVV had uit de eerste drie wedstrijden liefst zes punten gehaald, twee meer dan de Groningers. Toch kon de thuisploeg, gezien de status van beide clubs, in eigen huis als favoriet worden aangemerkt. Op het veld was er echter van een krachtsverschil weinig merkbaar. Het veldspel van FC Groningen was, vooral door het zwak acterende middenveld, ver onder de maat waardoor klassespitsen Mimoun Mahi en Lars Veldwijk nauwelijks in stelling werden gebracht.





Dit lag niet aan de aanvallende intenties van trainer Ernest Faber, die verdediger Yoell van Nieff had geslachtofferd voor Oussama Idrissi. De buitenspeler kwam echter minder in het stuk voor dan linksback Django Warmerdam. VVV kreeg maar moeilijk vat op de vleugelverdediger, die uiteindelijk ook aan de basis stond van de openingstreffer. Mahi profiteerde van een, door Nils Röseler van richting veranderde, voorzet van Warmerdam: 1-0. De Marokkaanse aanvaller schoof de bal met links vol overtuiging langs Lars Unnerstall in de vijftiende minuut.



Daarmee benutte Mahi de eerste echte kans van de wedstrijd. Tot dat moment was er nog nauwelijks gevaar geweest voor één van beide doelen en die trend zette zich voort in het restant van de eerste helft. Slechts Torino Hunte had nog een kans kunnen krijgen, maar hij treuzelde zo lang na een vrije rush vanaf het middenveld dat Todd Kane hem de bal nog kon afsnoepen. Niettemin had Tarik Tissoudali,

verantwoordelijk voor de steekbal naar Hunte, de defensieve onzekerheid van Groningen wel bloot gelegd.





VVV Venlo kon echter ook na rust Sergio Padt lange tijd niet echt in de problemen brengen. De inbreng van de Groningen-goalie bleef beperkt tot routineklusjes na relatief ongevaarlijke doelpogingen van Moreno Rutten en Torino Hunte. Aan de andere kant kreeg Unnerstall wel de kans om uit te blinken. De talentvolle Duitser behoedde zijn ploeg voor een grotere achterstand na een strafschop van Mahi. De bal was op de stip gelegd nadat Jerold Promes spits Veldwijk had omver gelopen. Mahi miste echter vanaf elf meter, zoals landgenoot Hakim Ziyech dat ook deed voor Ajax in deze speelronde.



Toch was de topscorer van Groningen, na een uur spelen, nog zeer dicht bij zijn tweede treffer. Weer werd hij in stelling gebracht door Warmerdam, maar nu eindigde de bal op de paal na een schot van een meter of zestien. Een tweede treffer bleef ook uit na een kopbal van invaller Tom van Weert, opnieuw door toedoen van Unnerstall. Het sterkte optreden van de Duitse doelman werd in blessuretijd beloont door Kelechi Nwakali. De invaller liftte de bal over Sergio Padt heen na een snelle combinatie met Lennart Thy: 1-1.



FC Groningen blijft door het puntenverlies in het rechterrijtje staan met vijf punten uit vier duels. Promovendus VVV kent voorlopig een geslaagde terugkeer in de Eredivisie. De Venlonaren bezetten de achte plaats op de ranglijst met zeven punten na vier speelrondes.