Steinhaus eerste vrouwelijke arbiter in Bundesliga

19:58 – De Bundesliga beleefde zondag een primeur. Bibiana Steinhaus hanteerde de fluit bij de ontmoeting tussen Hertha BSC en Werder Bremen in Berlijn en werd zodoende de eerste vrouwelijke scheidsrechter ooit die een wedstrijd leidde op het hoogste voetbalniveau van Duitsland.



Steinhaus hoefde slechts één keer een kaart te trekken. Hertha-speler Per Skjelbred ontving in de 36ste minuut een gele kaart van de 38-jarige leidsvrouw. Kort daarna kwam Hertha via Mathew Leckie op 1-0, Thomas Delaney maakte na een uur gelijk voor Werder. Karim Rekik had een basisplek bij Hertha.



Schalke 04 was VfB Stuttgart voor eigen publiek in Gelsenkirchen met 3-1 de baas. Na een 1-1 ruststand maakten Naldo en Guido Burgstaller in de eerste drie minuten van de tweede helft het verschil voor Schalke.