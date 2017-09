Vd Brom: "Elftal gezien dat plezier en voetbal uitstraalt"

20:58 – NAC Breda-coach Stijn Vreven maakte AZ een compliment, nadat de Alkmaarse club de onderlinge wedstrijd in het AFAS Stadion met 2-1 had gewonnen. De woorden van zijn Belgische vakbroeder streelden AZ-trainer John van den Brom.



"Het is hartstikke mooi dat je als één van de best voetballende ploegen in de Eredivisie te boek staat, wat net ook nog werd gezegd door een collega-coach. Dat zegt heel veel, denk ik", aldus Van den Brom op de persconferentie. "Die status hebben we zelf afgedwongen. Zo zijn we ook aan de wedstrijd begonnen. Onze eerste twintig minuten vond ik ontzettend goed."



AZ maakte het verschil met NAC wel pas in de tweede helft. "Voor rust speelden we te veel door het centrum. In de rust hebben we aangegeven dat de zijkanten meer gezocht moesten worden", vervolgde Van den Brom. Dat pakte goed uit. Tussen de 55ste en 58ste minuut liep AZ van 0-0 uit naar 2-0. "Het enige verwijt dat we onszelf daarna nog kunnen maken, is dat we de bekende trekker niet vaker hebben overgehaald."



In de slotfase kwam NAC terug tot 2-1, waardoor het nog spannend werd. "Het kan altijd gebeuren dat ie nog goed valt voor NAC. Maar ook dat hebben we goed verdedigd", complimenteerde Van den Brom zijn elftal. "Ik denk dat we vandaag een elftal hebben gezien dat plezier en voetbal uitstraalt."