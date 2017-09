Eerste puntenverlies Galatasaray door toedoen Eto'o

21:07 – Galatasaray heeft voor het eerst dit seizoen punten laten liggen in de Turkse Super Lig. De formatie uit Istanbul moest zondag in de uitwedstrijd tegen Antalyaspor genoegen nemen met een 1-1 gelijkspel.



Bij rust ging Galatasaray nog aan de leiding, mede door goed werk van Garry Rodrigues (foto). De in Rotterdam geboren Kaapverdiër verrichtte in de 34ste minuut het voorbereidende werk bij de 0-1 van Bafétimbi Gomis. Na de pauze bleef het lang 0-1, maar acht minuten voor tijd bracht Samuel Eto'o Antalyaspor langszij.



Met tien punten uit vier wedstrijden staat Galatasaray samen met Besiktas bovenaan in de Turkse competitie. Besiktas won zaterdag door een goal van Ryan Babel met 0-1 bij Karabükspor.