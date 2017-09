Villarreal pakt mede dankzij Ünal eerste punten

22:52 – Villarreal is eindelijk van de nul af in de Spaanse competitie. De nummer vijf van het afgelopen La Liga-seizoen pakte zondag, in de derde speelronde van de nieuwe jaargang, met een 3-1 thuiszege op Real Betis Sevilla haar eerste punten.



Villarreal was het seizoen gestart met nederlagen tegen Levante en Real Sociedad. Het begin van de ontmoeting met Betis was nog wel weinig hoopgevend voor de equipe uit de regio Castellon. Sergio León bracht de bezoekers uit Sevilla in de elfde minuut op aangeven van Joaquin op 0-1.



In het vervolg van de partij toonde Villarreal veerkracht. Carlos Bacca, afgelopen zomer overgekomen van AC Milan, herstelde in de 32ste minuut het evenwicht. Samu Castillejo bracht Villarreal na iets meer dan een uur spelen aan de leiding. Invaller Enes Ünal, die vorig seizoen nog voor FC Twente uitkwam, zorgde dertien minuten voor tijd voor de 3-1 eindstand.