Van Halst: "Te vroeg om allerlei conclusies te trekken"

7:59 – Als technisch en commercieel directeur van FC Twente ziet Jan van Halst met lede ogen aan dat de Eredivisie dramatisch begonnen is voor de club uit Enschede. Na verliespartijen tegen Feyenoord (2-1), VVV-Venlo (1-2), PEC Zwolle (2-0) en Sparta Rotterdam (1-0) valt het woord 'crisis' steeds vaker in en rondom De Grolsch Veste. Van Halst vindt het zorgelijk, maar blijft achter coach René Hake staan.



"Het is natuurlijk heel zorgelijk. Dat is logisch na zo'n uitslag. Het is niet Twente-waardig", waren de eerste woorden van Van Halst bij FOX Sports na de terechte 1-0 nederlaag bij Sparta. De technisch directeur heeft wel een duidelijke verklaring. "We moeten nog groeien naar een team dat goed op elkaar afgestemd is. Iedereen kent het verhaal: we hebben laat spelers gehaald en dat zie je nog in de onderlinge afstemming. We hebben vertrouwen in de spelers, maar het moet nog groeien", aldus de oud-verdediger.



"Het is te vroeg om allerlei conclusies te trekken", reageert Van Halst op een aantal kritische vragen. "Na vier nederlagen kan je heel mooie teksten bezigen, maar het is pijnlijk en zorgelijk. We gaan weer met elkaar verder praten over hoe we dit nog om kunnen buigen", aldus de bestuurder, die nog niet wil uitweiden over een eventueel vertrek van hem of trainer Hake. "Onze posities zijn altijd afhankelijk van de resultaten en of we groei zien in het elftal. Dat hopen we de komende weken wel te realiseren."



Hake stond de afgelopen week al onder druk, na een publicatie in De Telegraaf. In de spelersgroep zou men niet helemaal tevreden zijn over de trainer. Onzin, stelt Van Halst. "Natuurlijk staan we achter de technische staf en zijn we constant met processen bezig. René en ik hebben samen geïnitieerd dat de spelers en ik zouden evalueren in een gesprek, twee weken geleden. Ze hebben absoluut niet bij mij aangeklopt, het was eerder andersom. Intern zijn we rustig, maar we maken ons zorgen", aldus Van Halst, die later nog eens zegt dat de berichten in de krant 'niet helemaal volgens de waarheid zijn'.