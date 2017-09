Strootman kijkt uit naar CL: "Treffen mooie teams"

20:01 – Kevin Strootman kijkt uit naar het Champions League-avontuur met AS Roma. De Italiaanse club begint de groepsfase van het miljoenenbal dinsdag met een thuiswedstrijd tegen Atlético Madrid. Later in de poule treffen de Giallorossi ook nog Chelsea en FK Karabakh.



"Het is belangrijk dat we Champions League spelen. We gaan tegen mooie ploegen voetballen, dat is geweldig voor ons", aldus Strootman op de persconferentie. De middenvelder had ongeveer twee jaar last van zijn knie. Op de vraag of hij inmiddels weer op zijn hoogste niveau zit, antwoordde de Oranje-international: "Dat is een lastige vraag. Hopelijk kan jij die vraag morgen na de wedstrijd voor me beantwoorden, dat je me vertelt dat je de 'echte Strootman' hebt gezien."



"Ik heb twee jaar aan de kant gestaan. Misschien heb ik in de tussentijd iets veranderd aan mijn spel. Twee jaar is een lange periode", vervolgde Strootman. "Ik moet zeker nog meer doen, maar ik moet voorzichtig zijn. Fysiek voel ik mij goed. Vorig seizoen heb ik meer dan vijftig wedstrijden gespeeld. Het enige probleem is dat ik te gemakkelijk fouten maak als ik moe ben. Dat moet ik verbeteren."