Roemenië neemt alsnog afscheid van bondscoach Daum

20:10 – Roemenië gaat op zoek naar een nieuwe bondscoach. Een meerderheid van het bestuur van de voetbalbond van het Oost-Europese land heeft maandag voor het ontslag van Christoph Daum als keuzeheer gestemd.



Daum tekende in de zomer van 2016 een contract voor twee seizoenen als bondscoach van Roemenië. Hij moest het land naar het WK 2018 in Rusland leiden, maar dat doel is na de 1-0 nederlaag tegen Montenegro van eerder deze maand definitief onhaalbaar. Begin augustus twijfelde de Roemeense bond al over Daum, maar toen slaagde de 63-jarige Duitser er nog in het bestuur te overtuigen hem een tweede kans te geven.



In het verleden was Daum coach van 1. FC Köln, VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen, Besiktas, Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt, Club Brugge en Bursaspor.