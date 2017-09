NEC-directeur: "Over vijf jaar zie ik ons in linkerrijtje"

23:08 – Door een dubbele nederlaag tegen NAC Breda in de finale van de play-offs degradeerde NEC afgelopen seizoen uit de Eredivisie. Wilco van Schaik, de nieuwe algemeen directeur van de Nijmeegse club, ziet de toekomst echter met vertrouwen tegemoet. Dat zei hij maandag op een supportersavond.



"Volle bak vanavond en dat laat alleen maar de enorme betrokkenheid van onze achterban zien", loofde Van Schaik de fans, geciteerd door de Twitterpaigna van NEC. "Dat is één van de redenen geweest voor mij om me aan NEC te binden. Het is een geweldig grote club, met een enorme potentie. Ik ben hier niet voor maar één jaar naartoe gekomen, ik kijk met een langetermijnbril en zie een mooie toekomst voor ons."



"Over vijf jaar zie ik ons in een modern, sfeervol stadion in het linkerrijtje spelen. Want met dit achterland, in zo'n stad, is dat mogelijk!", vervolgde Van Schaik. "Op het moment voer ik veel gesprekken met mensen binnen en rondom de club. Ik gebruik nu honderd dagen om de club te leren kennen. De volgende honderd dagen gebruiken we om deze club weer op te bouwen en een fundament te leggen voor de toekomst."