Chapecoense zet coach na twee maanden op straat

8:25 – Chapecoense heeft afscheid genomen van coach Vinicius Eutropio. De Braziliaanse club, die vorig jaar in november getroffen werd door een tragische vliegtuigramp, heeft de trainer ontslagen na een reeks met teleurstellende resultaten.



Vinicius stond derde van onder in de Braziliaanse Serie A met Chapecoense en is daarom uit zijn functie gezet. De oefenmeester zwaaide de scepter sinds juli, toen zijn voorganger Vagner Mancini na zeven maanden heropbouw vertrok. Van de twaalf competitiewedstrijden won de ploeg uit Chapeco er slechts drie. Degradatiezorgen zijn aanwezig, omdat de vier onderste ploegen in de Braziliaanse liga degraderen.



29 november 2016 zal voor altijd een inktzwarte bladzijde zijn in de historie van Chapecoense en het Braziliaanse voetbal. Op deze dag kwamen tijdens een vlucht naar Colombia 71 van de 77 inzittenden om het leven. Bijna de volledige selectie en staf van Chapecoense was slachtoffer.



Onlangs speelde de Braziliaanse club een oefenwedstrijd in en tegen Barcelona, die geheel in het teken stond van de vliegramp.