Bekertreffen Hercules-Groningen in Galgenwaard

15:47 – De KNVB heeft de locatie van de bekerwedstrijd tussen USV Hercules en FC Groningen van volgende week donderdag (18.30 uur) veranderd. Het duel tussen de derdedivisionist en de erediviseieclub zal zich afspelen in Stadion Galgenwaard. Ten grondslag ligt hieraan dat de lichtinstallatie op Sportpark Voordorp in Utrecht niet toereikend is voor een wedstrijd die live op televisie wordt uitgezonden.



"Los van waar de wedstrijd wordt gespeeld, zijn wij het aan onze stand verplicht om Hercules te verslaan en door te gaan naar de volgende bekerronde", stelt Hans Nijland, de algemeen directeur van Groningen, op de clubwebsite. "Wij hebben bij betrokken partijen echter wel aangegeven dat bij verplaatsing van het duel naar Stadion Galgenwaard voor onze supporters een zelfde soepele toegangsregeling moet gelden als op het complex van Hercules het geval zou zijn geweest en dat onze supporters dan dus niet gedwongen in het gastenvak in Utrecht moeten plaatsnemen."



Nijland spreekt zich ook uit over de sportieve gang zaken bij Groningen, dat dit seizoen nog niet echt haar draai heeft gevonden. Het 1-1 gelijkspel tegen VVV-Venlo was in meerdere opzichten teleurstellend: niet alleen liet het spel te wensen over, het stadion was ook aan de lege kant. "We hebben afgelopen zondag een zeer teleurstellende middag beleefd. Ons stadion was bijzonder matig bezet, het voetbal van onze zijde was niet best en het 1-1 gelijkspel tegen VVV onder de norm, die we met elkaar hanteren. Kortom: een waardeloze voetbalmiddag. En dat doet pijn. We hadden en hebben met elkaar andere verwachtingen en we zullen ons snel moeten verbeteren om met name het publiek weer aan ons te binden", aldus Nijland.



Eerder werd de bekerwedstrijd tussen Scheveningen en Ajax al verplaatst naar het stadion van ADO Den Haag.