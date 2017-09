Naast Jörgensen ook Haps niet beschikbaar voor Feyenoord

17:23 – Op het laatste moment heeft Feyenoord toch nog een nieuwe afwezige in de selectie. Giovanni van Bronckhorst kan woensdag geen gebruik maken van Ridgeciano Haps tegen Manchester City. De linksback is niet fit genoeg om te kunnen aantreden in de Champions League.



Haps raakte 2,5 weken geleden terug geblesseerd in de wedstrijd tegen Willem II (5-0 winst). Sindsdien werd hij vervangen door Miquel Nelom. Naar alle waarschijnlijkheid staat hij woensdag ook weer in de basis, net zoals tegen Heracles Almelo (2-4 winst). In die wedstrijd raakte ook Nicolai Jörgensen geblesseerd, die ook afwezig is tegen de Engelsen.



Haps kwam deze zomer voor zes miljoen euro over van AZ Alkmaar. Hij speelde tot nu toe vier wedstrijden voor de Rotterdammers, waarin hij een assist gaf.