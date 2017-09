Guardiola: "Feyenoord heeft meer Europese titels dan City"

18:56 – Manchester City verloor vijf jaar geleden met 3-1 op bezoek bij Ajax en zal het dit keer beter willen doen tijdens een Champions League-duel in Nederland. Toch zal het niet makkelijk zijn om Feyenoord op de knieën te krijgen, dat weet ook Josep Guardiola.



"Feyenoord heeft meer Europese titels dan Manchester City. En geschiedenis telt mee; zeker. Dit is geen gemakkelijk duel", zo verklaart de manager op de persconferentie. "Uitduels in de Champions League zijn altijd zwaar. Ik ken bovendien de sfeer in dit stadion, dat gaat morgen ook meespelen. Ik zal mijn beste team op het veld moeten zetten."



Ondanks de zwaarte, vindt de Spanjaard het bezoek aan Rotterdam ook fijn. "Voetbal spelen in Nederland is leuk. Het is een land waar ze houden van, en echt waardering hebben voor voetbal. En alle spelers waarmee ik gespeeld heb, waren gek op dit stadion"



Overigens kan Ederson Moraes, die dit weekend nog hard in aanraking kwam met de invliegende Sadio Mané van Liverpool, gewoon spelen, zo verklaart Guardiola. "Na de wedstrijd sprak hij alweer met de rest van de jongens, alsof er niets gebeurd was. Het toont zijn karakter."