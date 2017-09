Update: Crystal Palace bevestigt aanstelling Hodgson

20:26 – Roy Hodgson heeft tegenover de Britse media bevestigd dat hij naar alle waarschijnlijkheid de opvolger wordt van Frank de Boer bij Crystal Palace. De ervaren trainer laat weten 'dicht bij een overeenkomst' te zijn met de hekkensluiter van de Premier League.



Volgens de Hodgson gaat het er vooral om dat hij nog zijn handtekening onder het contract zal moeten zetten. Hij geeft verder aan 'zeer tevreden' te zijn over het feit dat hij op zeventigjarige leeftijd weer aan de slag kan, nadat hij in 2016 stopte als bondscoach van Engeland.



Hodgson heeft al de nodige ervaring in de Premier League. Hij coachte al West Bromwich Albion, Liverpool, Fulham and Blackburn Rovers. Zijn grootste successen boekte hij echter in Zweden en Denemarken, waar hij in totaal acht landstitels bijeen harkte.



Update 20:26: Crystal Palace bevestigt aanstelling Hodgson

Roy Hodgson is definitief aangesteld als de nieuwe manager van Crystal Palace. De zeventigjarige Engelsman is daar de opvolger van Frank de Boer, die maandag op straat werd gezet wegens tegenvallende resultaten in zijn eerste duels.