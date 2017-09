Bosz staat voor CL-debuut: "Wil dat we moedig spelen"

21:54 – Hij was al coach tijdens de finale van de Europa League, maar Peter Bosz mag woensdag dan ook eindelijk zijn debuut in de Champions League maken. Met Borussia Dortmund moet hij op Wembley af zien te rekenen met Tottenham Hotspur.



"Dit is het hoogste niveau dat je in Europa kunt bereiken. Ik verheug me erop", vetelt de oud-trainer van Ajax op de persconferentie. "De eerste groepswedstrijd is altijd belangrijk. We gaan voor de winst, zoals we dat in elk duel doen. Ik wil dat we moedig spelen."



Met de afwezige Raphaël Guerreiro, Erik Durm, Marcel Schmelzer, Marc Bartra en Neven Subotic zijn er bij Dortmund vooral defensieve problemen voor het duel in de groep des doods, waar ook Real Madrid in zit. "De belangen van deze wedstrijd in Londen zijn groot, al is het nog te vroeg om van een beslissend duel te spreken", aldus Bosz.