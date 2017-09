Mourinho looft Fellaini: "Opnieuw zijn waarde laten zien"

23:21 – Marouane Fellaini lijkt onder José Mourinho steeds beter zijn draai te vinden. Tegen FC Basel maakte de Belgische invaller na ruim een halfuur spelen de eerste treffer van de avond voor Manchester United, dat met 3-0 won van de Zwitsers kampioen.



"Hij heeft vandaag opnieuw zijn waarde laten zien voor ons. Ik ben blij dat de supporters dat ook inzien", vertelt de Portugese manager tegenover Manchester United TV. "Ook ben ik enorm blij voor hemzelf, want sinds mijn komst heeft hij echt alles voor mij, het team en de club gegeven. Ik kan niet tevredener over hem zijn."



"Ik wilde hem eigenlijk niet inzetten, omdat hij net terugkomt van een blessure. Maar door het uitvallen van Pogba had ik geen andere optie meer", vervolgt Mourinho. "Het was voor ons geen eens een nadeel, want Basel speelde met vijf man achterin. Met zijn lengte kan je dan meer gevaar stichten in de lucht."