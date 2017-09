Telstar ontsnapt via late goal aan nederlaag bij Jong AZ

23:32 – Telstar is dankzij een late treffer nog altijd zonder nederlaag in de Jupiler League. Op bezoek bij Jong AZ leek het op een nederlaag af te stevenen, maar in de blessuretijd maakte Donny van Iperen de gelijkmaker (2-2) in de Noord-Hollandse derby.



Teun Koopmeiners (die eerder op de dag nog zijn contract in Alkmaar verlengde, maakte al vroeg in de wedstrijd de openingstreffer. Vanaf een meter of 25 knalde hij de bal binnen. Telstar kwam na een halfuur via Andrija Novakovich weer op gelijke hoogte. Een paar minuten had de Amerikaan nog een grote kans laten liggen. Ook vlak voor rust had hij nog een opgelegde kans, maar Gino Coutinho versloeg Novakovich.



Fred Friday maakte zijn kans halverwege de tweede helft wel af. Hij werd goed diepgestuurd, omspeelde de doelman en schoot binnen. Telstar kreeg veel kansen, maar leek met lege handen af te blijven. Totdat diep in blessuretijd Donny van Iperen de 2-2 binnenwerkte.