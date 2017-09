Marcelo is voor twee duels geschorst, maar tekent ook bij

14:37 – Real Madrid heeft de samenwerking met Marcelo verlengd. De Braziliaanse linksachter, die de afgelopen jaren een stormachtige ontwikkeling doormaakte, heeft tot medio 2022 bijgetekend in het Estadio Santiago Bernabéu. Op donderdag wordt er een persbijeenkomst georganiseerd voor de Braziliaan, zo maakt Real Madrid bekend.



Marcelo is al sinds januari 2017 verbonden aan Real Madrid, dat hem op 19-jarige leeftijd voor 6,5 miljoen euro wegplukte bij Fluminense. De linksachter heeft al 414 wedstrijden voor Real Madrid achter zijn naam staan. De 47-voudig international van Brazilië noteerde 78 assists en 28 doelpunten, maar ook vier rode kaarten in deze optredens. Marcelo lag nog vast tot 2020 en heeft dus met twee seizoenen verlengd.



Schorsing

Op dezelfde dag als de contractverlenging is ook bekend geworden dat Marcelo voor twee wedstrijden geschorst is bij Real Madrid, wegens een frustratiegebaar in de met 1-1 gelijkgespeelde wedstrijd tegen Levante van afgelopen zaterdag. Marcelo mist daardoor de duels met Real Sociedad en Real Betis, al heeft Real Madrid nog de mogelijkheid om in beroep te gaan.