Van Bronckhorst: "Dit zijn we niet gewend in Nederland"

13 september 2017 – Het was woensdag een zeer pijnlijke avond voor Feyenoord. De rentree in de Champions League moest een mooie aangelegenheid worden, maar de sterren van Manchester City kenden in De Kuip geen enkele genade met de Rotterdammers: 0-4. Giovanni van Bronckhorst is geschrokken.



Al na tien minuten keek Feyenoord tegen een 0-2 achterstand aan, terwijl er bij rust een 0-3 tussenstand op de borden stond. "Ik ben de eerste helft zeker geschrokken", klinkt de reactie van Van Bronckhorst bij Ziggo Sport. "Je weet dat je goed moet beginnen tegen zo'n team, maar als je dan binnen twee minuten op achterstand komt uit een standaardsituatie dan is dat niet goed. Na die snelle twee goals is het vertrouwen dan niet erg groot. Zeker niet tegen zo'n team als Manchester City. De eerste helft hebben we achter de feiten aan gelopen. In de tweede helft hadden we meer grip, maar dat kwam ook omdat zij een lager tempo gingen spelen."



Wat vooral opviel, was dat Feyenoord veel moeite had om het Champions League-niveau te halen. "Het is even wennen voor de jongens op dit niveau en dat is geen schande, maar het is leergeld dat je moet betalen. De kwaliteit aan de bal en zonder de bal, het tempo dat ze spelen; dat zijn wij niet gewend in Nederland. Dat moet je ervaren en dat hebben we vandaag gedaan", stelt Van Bronckhorst. "Dit is gewoon een ander niveau en het verschil tussen de Eredivisie en de Europese top is gewoon te groot."