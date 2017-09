El Ahmadi: "Het krachtsverschil was gewoon veel te groot"

13 september 2017 – Aanvoerder Karim El Ahmadi is teleurgesteld na de pijnlijke oorwassing tegen Manchester City. De middenvelder van Feyenoord vond de nederlaag terecht en zag dat zijn ploeg simpelweg niet opgewassen tegen de Engelse topformatie.



"Je wilt altijd winnen, maar vandaag waren we gewoon kansloos", luidt de heldere reactie van El Ahmadi bij Ziggo Sport. "Je moet realistisch zijn: het krachtsverschil was gewoon veel te groot. Het is wel schrikken, met name hoe je de goals weggeeft. Na de 0-1 zie je ook dat er angst in de ploeg sluipt. Na rust stonden we wat beter, maar dat kwam ook omdat zij rustig aan deden."



Wat een mooie avond had moeten worden, liep voor Feyenoord zodoende uit op een regelrechte teleurstelling. "Al met al hebben we terecht verloren. We kwamen nauwelijks voor in het spel en het was een zware wedstrijd. Als je zo snel met 0-3 achter staat dan wil je de schade beperken. Dit was niet het debuut waar we op hadden gehoopt", beseft El Ahmadi.



Over twee weken moet Feyenoord zich tegen Napoli zien te herpakken.