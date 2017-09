Oranje stijgt zeven plaatsen op FIFA-ranking

10:18 – Nederland is zeven plaatsen gestegen op de FIFA-ranking. Oranje is terug te vinden op de 29e plaats van de nieuwste wereldranglijst, die de wereldvoetbalbond donderdagochtend publiceerde. Het Nederlands elftal komt van de historisch lage 36ste plek. Duitsland is de nieuwe nummer één van de wereld.



Na de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Bulgarije is Nederlander onder andere Bosnië-Herzegovina, Egypte en Ierland voorbij. Landen als Iran (25), Costa Rica (21) en Noord-Ierland (20) blijven beter presteren op de wereldranglijst. Zweden, met wie Nederland in de WK-kwalificatie strijdt om een play-offticket, bezet de 23ste plaats. De Scandinaviërs zijn drie plaatsen gezakt.



Wereldkampioen Duitsland lost Brazilië af als nummer één van de wereld. De top-tien blijft onveranderd, maar zijn er wel enkel verschuivingen. Europees kampioen is de nieuwe nummer drie. België is in de top-tien de grootste stijger. Onze zuiderburen zijn vier plaatsen gestegen, en staan nu vijfde. Op de complete FIFA-ranking is Kaapverdië met 47 plekken de grootste stijger.



