'Spugende' Locadia ontloopt straf: geen bewijs voor opzet

11:41 – PSV kan zondag in de Eredivisie-topper tegen Feyenoord beschikken over Jürgen Locadia. De aanklager betaald voetbal stelde een vooronderzoek in, omdat de spits zou hebben gespuugd naar sc Heerenveen-speler Denzel Dumfries. Daar blijft het bij, want de zaak is geseponeerd.



Meerdere media melden dat PSV dit bevestigd heeft. Op beelden is te zien dat Locadia in de richting van Dumfries lijkt te spugen. De aanklager heeft na afronding van het vooronderzoek geen bewijs dat er opzet in het spel is.



Daarmee is de kous voor PSV wat betreft schorsingzaken nog niet af. De Eindhovenaren melden zich donderdagavond in Zeist. PSV is het niet eens met de drie wedstrijden schorsing, waarvan één voorwaardelijk, voor Hirving Lozano. Hij kreeg zondag tegen Heerenveen een rode kaart.



Wordt de zaak rond Lozano geseponeerd, dan kan hij komende zondag 'gewoon' in actie komen in de topper tegen Feyenoord. Is de tuchtcommissie het echter eens met de aanklager, dan mist Lozano de kraker in Eindhoven en wordt zijn staf mogelijk ook nog verhoogd. Blijft de schorsing intact, dan mist Lozano het duel met Feyenoord en de bekerwedstrijd tegen Putten.