AZ heeft Jahanbakhsh terug, Van Rhijn moet ritme opdoen

14:46 – AZ kan weer beschikken over Alireza Jahanbakhsh. De Iraniër is terug van een liesblessure en zal vrijdag op bezoek bij Sparta ook een basisplaats krijgen. Wie – Jeremy Helmer of Mats Seuntjens – trainer John van den Brom ten faveure van Jahanbakhsh op de bank zet, moet de oefenmeester nog bekijken.



Jahanbakhsh raakte geblesseerd tijdens de interlandperiode en moest het thuisduel van zondag met NAC Breda (2-1) laten schieten. "Alireza is weer fit. Hij heeft de hele week getraind en kan weer spelen", zegt Van den Brom op de website van AZ. "Dat gaat ten koste van Jeremy Helmer of Mats Seuntjens, die tijdens de training uitviel. Maar dat moeten we nog bespreken met de medische staf erbij."



Aanwinst Ricardo van Rhijn, die wordt gehuurd van Club Brugge, moet eerst meer wedstrijdritme opdoen. Hij maakte afgelopen dinsdag zijn eerste minuten bij Jong AZ – Telstar (2-2). Van Rhijn hoopt dinsdag op bezoek bij koploper FC Oss weer van de partij te zijn.



Van den Brom: "Trainen is toch anders dan wedstrijden. Hij heeft ritme nodig. Ricardo kwam naar me toe en vroeg of hij vrijdag weer mee mocht doen bij de beloften. Hij merkte dat hij wedstrijden nodig heeft. Dat is de reactie die ik graag zie, dat het vanuit hemzelf komt en niet vanuit ons. Of hij ook daadwerkelijk mee naar Oss gaat, gaan we nog bekijken."



Ook Wout Weghorst blikt vooruit op het duel met Sparta: