Fuchs loopt vreemde blessure op: "Kreeg hoedje in zijn oog"

19:34 – Na Marco Asensio heeft nu ook Christian Fuchs een vreemde blessure opgelopen. De verdediger van Leicester City kreeg tijdens de training namelijk een trainingshoedje in zijn oog en is daardoor een twijfelgeval voor de wedstrijd tegen Huddersfield Town aanstaande zaterdag.



Tijdens de persconferentie van donderdag geeft manager Craig Shakespeare een update over de afwezigen voor het duel met Huddersfield. Hij laat weten dat het meespelen van Fuchs onzeker is na een bizar incident tijdens de training. De Oostenrijker kreeg een trainingshoedje in zijn oog en wat de gevolgen daarvan zijn is nog onduidelijk.



"Het zag er wel een beetje onsmakelijk uit, maar we hebben het op kunnen lossen. Christian zal nu een specialist bezoeken en we wachten op dat oordeel", legt Shakespeare uit.