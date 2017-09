Groep E: Everton hard onderuit, Memphis scoort voor Lyon

20:57 – Ronald Koeman had zich het eerste duel met Everton in de groepsfase van de Europa League waarschijnlijk anders voorgesteld. De Nederlandse manager zag zijn ploeg op bezoek bij Atalanta hard onderuit gaan. Het werd 3-0 voor de Italianen.



Everton kwam na iets minder dan een half uur spelen op achterstand na een doelpunt van Andrea Masiello. Vlak voor rust deed Atalanta er nog een schepje bovenop. Met nog vijf minuten te gaan verdubbelde Alejandro Gómez de score. Hij liet Maarten Stekelenburg kansloos met een hard schot in de kruising. Drie minuten later maakte Bryan Cristante er zelfs 3-0 van.



Daarmee leek Everton een flinke oorwassing te gaan krijgen, maar de ploeg van Koeman herstelde zich na rust iets. Na een uur spelen greep de manager in door Sandro Ramirez en Davy Klaassen te brengen. Gescoord werd er in de tweede helft niet meer. Bij Atalanta stonden Marten de Roon en Hans Hateboer in de basis.



Apollon Limassol-Lyon

Olympique Lyon speelde op bezoek bij Apollon Limassol met 1-1 gelijk. Een domper voor de Fransen, die lange tijd met 0-1 voorstonden. Memphis Depay was de man van de wedstrijd aan de kant van Lyon. Hij zorgde na 53 minuten vanaf elf meter voor de openingstreffer. Dat leek lange tijd het enige doelpunt van de wedstrijd te zijn, maar Adrian Sardinero Corpa maakte in blessuretijd toch de gelijkmaker.



Memphis was de enige Nederlander in de basis bij Lyon. Kenny Tete bleef namelijk de gehele wedstrijd op de bank. Oud-Ajacied Bertrand Traoré viel een kwartier voor tijd in. Door de zege staat Lyon voorlopig gedeeld tweede in groep E terwijl Atalanta de koploper is. Everton is na de eerste speelronde de hekkensluiter.