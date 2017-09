Aanklager eist hogere straf voor Lozano na zitting

22:28 – Als het aan de aanklager betaald voetbal ligt dan wordt Hirving Lozano niet voor twee duels, maar drie wedstrijden geschorst. Dat is de conclusie in de tuchtzaak tegen de Mexicaan van PSV. Hij kreeg afgelopen zondag tegen sc Heerenveen een rode kaart.



Door de rode kaart is Lozano geschorst voor de topper tegen Feyenoord. PSV verwierp een voorstel van twee duels schorsing plus één wedstrijd voorwaardelijk en ging in beroep tegen het besluit, maar moet nu vrezen dat het de aanvaller nog langer kwijt is. Ook de duels met SDC Putten (in de KNVB-beker) en FC Utrecht moet hij in dat geval aan zich voorbij laten gaan.



De aanklager oordeelde tijdens de zitting dat er sprake was van ernstig gemeen spel, zo schrijven diverse Nederlandse media. Volgens PSV was vrijspraak de enige juiste optie omdat ook slachtoffer Denzel Dumfries aangaf dat het achteraf gezien wel meeviel met de overtreding van Lozano. Vrijdag volgt de uitspraak van de tuchtcommissie.