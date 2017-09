Fraser ondanks nederlaag trots: "Kijk naar wat goed ging"

0:17 – Henk Fraser zag Vitesse tot tweemaal toe op voorsprong komen tegen Lazio, maar zijn ploeg hield er uiteindelijk geen punten aan over. In Arnhem werd met 2-3 verloren. Toch was de trainer na afloop vooral trots op Vitesse, dat uitstekend voor de dag kwam tegen de Italianen.



Vitesse speelde uitstekend tegen Lazio, maar door slordigheden achterin wisten de bezoekers het stadion uiteindelijk met een zege te verlaten. Volgens Fraser viel het wel mee met de fouten achterin. "Er ging eigenlijk niks mis", zegt de trainer na afloop tegen RTL7. "We speelden tegen een tegenstander die dit af kan dwingen met de kwaliteiten die ze hebben. Ik kijk nu liever naar de dingen die goed gingen. We kunnen het wel hebben over fouten aan onze kant, maar we kregen ook veel kansen."



Lazio dacht het in Arnhem rustig aan te kunnen doen en daarom kregen enkele basisspelers rust. In de tweede helft veranderde trainer Simone Inzaghi van tactiek en daar had Vitesse het moeilijker mee. "We hadden toen kunnen switchen naar een 5-3-2-systeem, maar het is achteraf altijd makkelijk praten. Van dit soort ploegen kun je alleen winnen wanneer je je eigen spel speelt. En soms maak je dan fouten."



Fraser hoopt vooral dat Vitesse leert van de wedstrijden in de Europa League. "Van fouten maken leren we dat het direct wordt afgestraft op dit niveau. We moeten zorgen dat we dit meenemen naar onze wedstrijden in de Eredivisie", besloot hij.