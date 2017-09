Van der Werff: "Waarom moet mij dit nou overkomen?"

7:41 – Vitesse kwam donderdagavond dapper en gedreven voor de dag in de wedstrijd tegen Lazio, het eerste Europa League-pouleduel van het seizoen, maar hield geen punt over aan het treffen met de Italianen. Na een spannende pot stond er uiteindelijk een 2-3 nederlaag op de borden in het Gelredome. Maikel van der Werff speelde een ongelukkige rol.



Van der Werff werkte de bal tot twee keer toe niet lekker weg bij de 2-2 van Ciro Immobile, terwijl hij ook stuntelde bij de 2-3 van Alessandro Murgia. "Ik heb betere avondjes gehad", bromt hij na afloop tegen FOX Sports. "Het was knullig, dat kan je wel zeggen. Het is doodzonde, maar dat soort momentjes wordt keihard afgestraft. Dat weet je, dat hebben we vooraf besproken", aldus Van der Werff. "Het is echt zonde, dit had echt niet gehoeven. Ik baal ontzettend, persoonlijk ook natuurlijk door die goals."



Toch kan Vitesse met opgeheven hoofd naar de tweede wedstrijd. "De trainer (Henk Fraser, red.) zei na afloop ook dat het gewoon goed was, wat we hebben laten zien. Het was van een hoog niveau. Toch ben je er wel even ziek van", bromt Van der Werff. "Je denkt: waarom moet mij dit nou overkomen, zo'n kutgoal?"