Jørgensen nog wel even uit roulatie, Haps nog twijfelgeval

15:07 – In navolging van het prachtige affiche tegen Manchester City in de Champions League (0-4) moet Nicolai Jørgensen ook de topper van Feyenoord tegen PSV aan zich voorbij laten gaan. De spits kampt nog steeds met hamstringklachten en zal nog wel een tijdje buitenspel staan, zo geeft Giovanni van Bronckhorst aan op zijn perspraatje.



"Ik hoop dat hij in de eerste wedstrijd na de volgende interlandbreak weer beschikbaar zal zijn", vertel Van Bronckhorst over Jørgensen. Dat is op zaterdag 14 oktober, tegen PEC Zwolle. Of de coach al wel weer de beschikking heeft over Ridgeciano Haps, is nog de vraag. De voormalig AZ'er is weer aangesloten bij de groepstraining, maar vormt nog wel een twijfelgeval. "Of hij de wedstrijd tegen PSV haalt? Daarvoor zullen we de zaterdagtraining moeten afwachten", zo wordt Gio geciteerd via de officiële clubkanalen.



Bilal Basaçikoglu, Sven van Beek en Bart Nieuwkoop boeken progressie in hun herstel. Basaçikoglu kan de wedstrijdselectie dit weekend mogelijk halen, maar Van Beek en Nieuwkoop zijn nog niet van de partij in de kraker van Feyenoord tegen PSV. Dat geldt ook nog voor Kenneth Vermeer.