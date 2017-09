Van Dijk wordt niets kwalijk genomen door collega's

21:08 – Virgil van Dijk kan rustig vertoeven in de kleedkamer van Southampton. De Oranje-international wilde afgelopen zomer dolgraag vertrekken bij The Saints. Er kwam zelfs een officieel transferverzoek aan te pas. Bij zijn teamgenoten zorgt dat niet voor scheve gezichten, aldus Ryan Bertrand.



"We koesteren geen slechte gevoelens richting hem", zegt ploeggenoot Bertrand tegen Sky Sports. "Iedereen mag weten wat hij wil doen in zijn eigen leven. Wij gaan nu verder als een team."



Van Dijk kon een grote transfer maken, zo vertelde hij ook aan zijn collega's. "Hij gaf duidelijk aan dat grote clubs belangstelling toonden en hem wilde hebben. Hij wilde een stap zetten in zijn carrière, op weg om grote dingen te presteren. Hij heeft een contract bij Southampton en een transfer is er niet van gekomen. De club wilde hem niet verkopen, dat hoort bij voetbal."



Ondertussen werkte Van Dijk ook aan het herstel van zijn enkelblessure. Maandag maakte hij zijn rentree bij de reserves van Southampton. Mogelijk maakt hij zaterdag op bezoek bij Crystal Palace zijn eerste minuten.