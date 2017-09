Overzicht: de 5 gemiste penalty's in Eredivisie en Jupiler League

10:50 – Bijzonder veel strafschoppen zijn vrijdag in de Eredivisie en Jupiler League gemist. Van de acht gegeven penalty's werden meer gemist, dan er werden benut. Maar liefst vijf penaltynemers faalden, slechts drie wisten koel te blijven vanaf de stip.





Wout Weghorst (Sparta - AZ 0-2)

Wout Weghorst spande vrijdagavond de kroon bij Sparta - AZ. Arbiter Siemen Mulder legde halverwege de eerste helft de bal op de stip voor een overtreding van Sherel Floranus op Thomas Ouwejan. Wout Weghorst, vaak een zekerheidje, miste. Maar kreeg meteen een herkansing, omdat de grensrechter Sparta-doelman Roy Kortsmit te veel van zijn lijn vond komen. Weghorst mocht op herhaling, koos de andere hoek en vond Kortsmit wederom op zijn pad. Weghorst kwam zijn penaltydrama te boven door twee keer te scoren en AZ te helpen aan de overwinning in Rotterdam.





Karim Rossi van Cambuur kreeg tegen Go Ahead Eagles de bal niet eens tussen de palen. De nieuwe spits van de Leeuwarders schoot op een stand van 0-0 over het doel. Desastreuze gevolgen had zijn misser niet. Cambuur won met 1-3, en kon Rossi als maker van de 1-2 de bittere nasmaak van zijn mislukte strafschop wegspoelen. Het was zijn eerste doelpunt in dienst van Cambuur.Arnaut Groeneveld zien we waarschijnlijk niet meer terug als strafschoppennemer van NEC. Vorig week in de verloren wedstrijd tegen FC Den Bosch (3-0) hielp hij de buitenkans om zeep, en vrijdag tegen FC Emmen faalde Groeneveld opnieuw. Een dure misser. Ondanks de latere 1-0 van Jari Schuurman maakte Emmen in blessuretijd de gelijkmaker en houdt de malaise in De Goffert aan.Paul Quasten is in mineur aan zijn weekend begonnen. De Amsterdammer in dienst van RKC Waalwijk miste tegen FC Eindhoven een dure strafschop. In de eerste helft schoot de linksback de strafschop slecht in, waardoor zijn inzet een prooi werd voor doelman Ruud Swinkels. De druiven waren helemaal zuur voor Quasten en RKC toen Alessio Carlone in de slotseconden van de wedstrijd het enige doelpunt maakte.De strafschoppen werden vrijdagavond beter genomen bij Helmond Sport - Jong Ajax (1-4). Zelfs twee penalty's werden benut, voor afgelopen vrijdag absolute weelde. Furhgill Zeldenrust van Helmond Sport bleef oog in oog met Stan van Bladeren rustig. Na rust zag hij collega Mateo Cassierra hetzelfde doen. In Velsen-Zuid benutte Andrija Novakovich een belangrijke strafschop voor Telstar. Hij zorgde voor de winnende treffer tegen FC Den Bosch (3-2).Penalty CassierraPenalty Zeldenrust