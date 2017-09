Janssen: "Ik dacht dat ik bij Tottenham zou blijven"

15:07 – Ook voor Vincent Janssen kwam de verhuur aan Fenerbahçe onverwacht. Op de laatste dag van de Turkse transferperiode werd alles in een rap tempo afgehandeld en speelt de spits van het Nederlands elftal dit seizoen voor Fenerbahçe.



"Ik dacht dat ik bij Tottenham Hotspur zou blijven, omdat de transferperiode in Engeland gesloten was", vertelt Janssen op de website van de Turkse topclub. "Die in Turkije sloot later. Op de laatste dag legde Fenerbahçe een aanbod neer en ging alles heel snel. Vanaf het eerste moment heb ik hier goede dingen gezien. Wat ik op het vliegveld zag, heb ik nooit eerder in mijn leven meegemaakt. In zo'n omgeving voel je je geweldig."



Een jaar geleden maakte Janssen zijn droomtransfer van AZ naar de Spurs. "Ik heb het geluk dat ik in de Premier League mocht spelen, maar het verliep niet zoals ik had verwacht. Ik had tijd nodig, maar grote clubs in Engeland willen vanaf het begin resultaten zien. Als je de eerste maanden niet goed presteert, kan het moeilijk zijn. Misschien is dat met mij gebeurd", aldus de spits, die afgelopen zomer bij de Londenaren op een zijspoor belandde. Zo werd hij niet opgenomen in de selectie voor de Champions League. "Ik wilde meer wedstrijden spelen en daarom ben ik hier."



Janssen maakte vorige week met een invalbeurt zijn debuut voor Fenerbahçe. Hij kon een 2-3 nederlaag tegen Istanbul Basaksehir niet voorkomen.