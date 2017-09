Inter behoudt honderd procent score na late zege in Crotone

16:57 – Internazionale is nog altijd zonder puntverlies in de Serie A. Op bezoek bij Crotone had de ploeg het lang lastig, maar dankzij twee late treffers (0-2) hebben de Milanezen na vier duels twaalf punten. Crotone daarentegen heeft pas een puntje te pakken.



Crotone wist in eerste helft het spel van Inter prima te ontregelen. Het eerste gevaar was ook afkomstig van de gastheren, toen Aleksandar Tonev Samir Handanovic onder vuur nam. Daarna kregen de bezoekers wel een paar kansen, maar de thuisploeg bleef toch makkelijk overeind.



Na de pauze kwam de eerste serieuze doelpoging weer van Tonev, die weer Handanovic op zijn weg vond. De tweede helft leek lange tijd een blauwdruk te zijn van de eerste, maar tien minuten voor tijd maakte Inter toch de openingstreffer via Milan Skriniar. De Slowaak maaide eerst nog klungelig langs de bal, maar omdat er bij Crotone niemand ingreep, kreeg hij een herkansing en daarin was het wel raak. In de blessuretijd gooide Ivan Perisic de wedstrijd in het slot.